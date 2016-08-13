Прикордонники на адмінкордоні з анексованим Кримом зафіксували аеростат типу "Рись" та вертольоти Мі-8

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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«Прикордонники зафіксували нерухомий аеростат типу «Рись» та польоти 5 вертольотів Мі-8 на адміністративному кордоні з АР Крим. Крім того, в нічний час окупанти намагалися висвітлювати українські позиції з допомогою прожектора і використовували сигнальні ракети на окупованому півострові», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб закликало громадян України утриматися від поїздок в тимчасово окупований Крим у зв'язку із заявами РФ про ситуацію на півострові.