Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликає українців утриматися від поїздок до Криму

Про це йдеться в заяві відомства, оприлюдненому на Урядовому порталі.

«У зв’язку з провокаційними заявами з боку Російської Федерації стосовно ситуації, що склалася в Автономній Республіці Крим, закликаємо громадян України утриматися від поїздок до тимчасово окупованого Криму», - йдеться у повідомленні.

У відомстві просять поставитися з розумінням до вимушеного посилення українськими правоохоронцями контролю на пунктах перетину адміністративної межі з Кримом. Крім того, громадян України, які перебувають на тимчасово окупованому півострові, закликають бути обережними, не піддаватися на провокації та критично ставитися до інформації, яку вони отримують з російських ЗМІ.

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«З метою з'ясування реального стану справ в Криму, забезпечення прав і свобод на півострові, українська сторона розпочала цільові заходи, спрямовані на забезпечення допуску міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій на територію тимчасово окупованого Криму», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко, в свою чергу, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.Наступного дня глава держави доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.