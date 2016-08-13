На Волині прикордонники запобігли контрабанді великої партії сигарет до Польщі

У Волинській області прикордонники запобігли контрабанду 14 тисяч пачок цигарок до Польщі.

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі, сьогодні прикордонники відділу "Грабове" Луцького загону припинили чергову махінацію жителів прикордоння з незаконного переміщення сигарет через Західний Буг за допомогою гумового човна.

"Відпрацьовуючи оперативну інформацію про протиправної діяльності в одному з напрямків, близько 3:00 прикордонний патруль виявив п'ятьох невідомих з пакетами. Вони прямували в бік державного кордону. Помітивши прикордонників, правопорушники залишили ношу, в якій були 28 ящиків цигарок без акцизних марок та гумовий човен з веслами, і кинулися бігти", - йдеться в повідомленні.

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Один із контрабандистів був затриманий. Ним виявився 21-річний місцевий житель с. Грабове Шацького району. Його притягнули до відповідальності за порушення прикордонного режиму. Стосовно нього складено адміністративні документи для розгляду в суді спроби незаконного перетину державного кордону. Коло інших причетних до протиправної діяльності осіб встановлюється.

У ДПТС додали, що виявлені 14 тисяч пачок сигарет без акцизних марок будуть передані в фіскальні органи.