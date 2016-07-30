З України до Туреччини везли партію контрабандних сигарет на півмільйона

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці, 29 липня під час огляду вантажівки співробітники митниці виявили приховані під днищем автомобіля сигарети.

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Встановлено, що вантажівка з причепом-рефрижератором прямувала з України до Туреччини. Громадянин Молдови експортував технічний вуглець (карбон).

«При більш детальному огляді вантажівки разом з працівниками прикордонної служби України встановлено, що у спеціальних схованках було заховано близько 25 тис. пачок сигарет. Середня вартість однієї пачки 23 грн», - повідомили в прес-службі.

Як пояснили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Держприкордонслужби, схованка була облаштована у причепі автомобіля румунської реєстрації.

«42-річний громадянин Молдови прямував через Іллічівський морський торговий порт до Туреччини. Оглядова група під причепом помітила сліди свіжої фарби, а потім за допомогою технічних засобів було виявлено подвійне дно. За попередніми даними, вартість контрабанди – близько 0,5 млн грн», - повідомили у секторі. Причіп і сигарети вилучено.