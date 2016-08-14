На Львівщині невідомі кинули бойову гранату на подвір‘я директора комунального підприємства

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, це сталося 13 серпня близько 04.20. Від вибуху ніхто не постраждав, однак пошкоджено автомобіль та фасадну стіну сусіднього будинку.

Читайте такожНа Дніпропетровщині внаслідок вибуху загинуло дві людини

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, гранату кинули на подвір‘я 39-річного директора комунального підприємства «Дрогобицький ринок», який також є членом однієї з політичних партій. Вибухом пошкоджено автомобіль «Лексус».