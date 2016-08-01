В Ізмаїлі невідомий кинув у приватний двір гранату

Як повідомила УНІАН старший інспектор Ізмаїльського відділу поліції Олена Капшук, сьогодні близько 12:00 поки що не встановлений зловмисник кинув у двір приватного домоволодіння по вул. Московській гранату. Остання вибухнула, осколки пошкодили автомобіль Mercedes і мопед, які стояли у дворі. Люди не постраждали.

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Як зазначила Капшук, на місці події працює слідчо-оперативна група. «Зі слів потерпілого, він не перебуває ні з ким у конфліктних стосунках. Обставини і підозрювані встановлюються», - сказала вона.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").