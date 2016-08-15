На Донеччині заочно судитимуть самозваного "начальника міліції" Краматорська під час окупації

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, слідством встановлено, що в квітні 2014 року, коли місто Краматорськ було окуповане представниками терористичної організації «ДНР», 31-річний оперуповноважений сектора розкриття майнових злочинів відділу карного розшуку Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області зрадив присязі та перейшов на бік бойовиків.

29 квітня 2014 року в актовій залі Краматорського міськвідділу міліції терористи «ДНР» за наказом одного зі своїх лідерів - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) призначили міліціонера-зрадника виконуючим обов’язки начальника Краматорського міськвідділу міліції.

Під час роботи на бойовиків поплічник терористів вилучав вогнепальну зброю у мешканців міста Краматорська, які правомірно нею володіли, приховував злочинну діяльність терористів «ДНР», надав вказівки працівникам чергової частини не доповідати до главку області про кримінальні правопорушення, які вчинялися на території міста, а також контролював поміщення та утримання в ізоляторі тимчасового тримання громадян, які незаконно затримувалися бойовиками.

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Крім того, 19 травня 2014 року так званий начальник міськвідділу міліції та кілька озброєних бойовиків незаконно проникли до автосалону «Талісман» та за допомогою евакуаторів вивезли майно на загальну суму близько 6 мільйонів гривень.

Після звільнення міста від бойовиків колишній працівник міліції втік. Наразі він продовжує перебувати на тимчасово окупованій бойовиками території та працювати на терористів.

За вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення або участь в терористичній групи чи терористичній організації), ч.4 ст.187 (розбій) КК України, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо екс-міліціонера, який під час окупації Краматорська погодився на пропозицію терористів та став "заступником" вказаного "начальника".