На Донеччині заочно судитимуть міліціонера-терориста "ДНР" з Краматорська

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, в ході спеціального досудового розслідування встановлено, що у квітні-червні 2014 року, коли місто Краматорськ було окуповане терористами «ДНР», 29-річний оперуповноважений карного розшуку Краматорського міськвідділу зрадив присязі працівника органів внутрішніх справ України. Він погодився на пропозицію свого колеги, якого терористи призначили на посаду начальника відділу міліції, та став його заступником.

«Виконуючи злочинні накази бойовиків, міліціонер-зрадник вилучав у мешканців Краматорська вогнепальну зброю, якою ті володіли на законних підставах, та передавав її учасникам «ДНР». Для приховування злочинної діяльності терористів він надав вказівки працівникам чергової частини не доповідати до ГУМВС України в Донецькій області про кримінальні правопорушення, які вчинялися в той час на території міста», - зазначається в повідомленні.

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Крім того, 19 травня 2014 року вказаний чоловік разом з так званим начальником міськвідділу міліції та кількома озброєними бойовиками, погрожуючи вогнепальною зброєю, незаконно проникли до автосалону «Талісман» та за допомогою евакуаторів вивезли майно на загальну суму близько 6 мільйонів гривень.

«Після звільнення міста від бойовиків вказаний працівник міліції втік. Наразі він продовжує перебувати на тимчасово окупованій бойовиками території та працювати на терористів», - повідомляють у прокуратурі.

За вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення або участь в терористичній групи чи терористичній організації), ч.4 ст.187 (розбій) КК України, колишньому міліціонеру загрожує до 15 років позбавлення волі.