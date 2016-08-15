Справа Чауса: Антикорупційна прокуратура просить Раду дозволити арешт судді-хабарника
Дати дозвіл на затримання та арешт київського судді Миколи Чауса просить парламент спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Відповідне клопотання вже направлено до Верховної Ради, повідомляє 5 канал.
Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня задокументувало одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.
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У САП заявили, що підготували і готові оголосити підозру Чаусу, після чого звернуться до Верховного суду України, аби голова ВСУ схвалив подання до Верховної Ради про позбавлення суддівського імунітету цього судді.
При цьому в САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.
Тим часом Чаус 11 серпня не з’явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вручення йому підозри у скоєнні злочину.