Справа Чауса: Антикорупційна прокуратура просить Раду дозволити арешт судді-хабарника

Відповідне клопотання вже направлено до Верховної Ради, повідомляє 5 канал.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня задокументувало одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

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У САП заявили, що підготували і готові оголосити підозру Чаусу, після чого звернуться до Верховного суду України, аби голова ВСУ схвалив подання до Верховної Ради про позбавлення суддівського імунітету цього судді.

При цьому в САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.

Тим часом Чаус 11 серпня не з’явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вручення йому підозри у скоєнні злочину.