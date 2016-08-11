Суддя Чаус не з'явився на допит
13:34, 11 серпня 2016Суспільство
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Суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус не з'явився на допит у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) для вручення йому підозри у вчиненні злочину.
НАБУ викрило суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі САП.
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«Суддя Чаус станом на 12.45 не з'явився на допит», - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня викрило суддю Чауса в отриманні 150 тис. дол. хабарі.
У той же час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий і взятий під варту з-через суддівський імунітет.
В САП висловили надію на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.
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