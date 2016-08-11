Суддя Чаус не з'явився на допит

Про це УНІАН повідомили у прес-службі САП.

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«Суддя Чаус станом на 12.45 не з'явився на допит», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня викрило суддю Чауса в отриманні 150 тис. дол. хабарі.

У той же час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий і взятий під варту з-через суддівський імунітет.

В САП висловили надію на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.