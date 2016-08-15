Цього року до ВНЗ на денну форму навчання вступили понад 465 тисяч абітурієнтів
Цього року до українських вищих навчальних закладів на денну форму навчання вступило 465 тис. 283 абітурієнта.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, зазначивши, що до цього обсягу входять як студенти-бюджетники, так і контрактники за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалаври, магістри, спеціалісти та молодші спеціалісти.
При цьому на бюджет вступило 237 тис. 625 абітурієнтів, а на контракт – 227 тис. 654. Таким чином, майже половина зарахованих в цьому році абітурієнтів – 49% від загального обсягу – навчатимуться за кошти юридичних та фізичних осіб, йдеться в повідомленні.
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Серед зарахованих на бакалаврат кількість контрактників на 28 тис. 275 осіб перевищує кількість бюджетників. Аналогічна ситуація з абітурієнтами, що вступили до ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” – тут кількість бюджетників менша на 9 тис. 076 осіб.
Наразі це лише оперативні дані, вони не включають абітурієнтів, що вступають на інші, окрім денної, форми навчання, усіх пільговиків тощо, зазначили в Міносвіти.
Також у МОН повідомили, що традиційно серед контрактників найбільш популярною залишається спеціальність “Право” – більше 19,3 тис. абітурієнтів. Другу та третю сходинки рейтингу займають спеціальності “Менеджмент” та “Фінанси, банківська справа та страхування”.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти і науки назвали топ-10 вузів, у яких збільшено кількість місць для навчання за держзамовленням у порівнянні з минулим роком.