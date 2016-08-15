Цього року до ВНЗ на денну форму навчання вступили понад 465 тисяч абітурієнтів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, зазначивши, що до цього обсягу входять як студенти-бюджетники, так і контрактники за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалаври, магістри, спеціалісти та молодші спеціалісти.

При цьому на бюджет вступило 237 тис. 625 абітурієнтів, а на контракт – 227 тис. 654. Таким чином, майже половина зарахованих в цьому році абітурієнтів – 49% від загального обсягу – навчатимуться за кошти юридичних та фізичних осіб, йдеться в повідомленні.

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Серед зарахованих на бакалаврат кількість контрактників на 28 тис. 275 осіб перевищує кількість бюджетників. Аналогічна ситуація з абітурієнтами, що вступили до ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” – тут кількість бюджетників менша на 9 тис. 076 осіб.

Наразі це лише оперативні дані, вони не включають абітурієнтів, що вступають на інші, окрім денної, форми навчання, усіх пільговиків тощо, зазначили в Міносвіти.

Також у МОН повідомили, що традиційно серед контрактників найбільш популярною залишається спеціальність “Право” – більше 19,3 тис. абітурієнтів. Другу та третю сходинки рейтингу займають спеціальності “Менеджмент” та “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти і науки назвали топ-10 вузів, у яких збільшено кількість місць для навчання за держзамовленням у порівнянні з минулим роком.