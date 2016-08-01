В Міносвіти назвали топ-10 вузів, де збільшено кількість місць держзамовлення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун під час брифінгу на тему: «Вступна кампанія-2016: результати і висновки».

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«Для нас як для Міносвіти і науки найважливішим і найцікавішим було питання про те, яким чином модель, коли кількість місць держзамовлення розподіляється в залежності від преференції сильних абітурієнтів, спрацює», - зазначила вона.

За словами Совсун, до топ-10 увійшли: Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет, Харківський національний університет імені Каразіна, Київський національний торговельно-економічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Кам’янець-Подільський національний університет, Чернівецький національний університет імені Федьковича, Національний технічний університет України "КПІ" та Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Совсун повідомила, що логіка розподілу держзамовлення полягала в тому, щоб підвищити прохідні пороги, тобто, щоб до університетів потрапляли люди з вищими балами. За її словами, зокрема, на спеціальність «інженерія програмного забезпечення» найвищий прохідний бал був у Київському нацуніверситеті ім. Шевченка - 184, а найнижчий - 161,9 у Черкаському нацуніверситеті. Вона додала, що на спеціальність «право» найвищий прохідний бал був у Національний університет «Києво-Могилянська академія» - 184,8, а найнижчий – 146,8 в Ірпінській податковій академії.

Совсун зазначила, що сьогодні абітурієнти вже змогли отримати інформацію про те, в який із вишів вони вступили. За її словами, поки що ця інформація з’явилася в їх особистих кабінетах, а найближчим часом вона буде оприлюднена на відкритих ресурсах, зокрема, вишів та на сайті vstup.info.

Також Совсун відзначила, що завдяки системі “місце йде за абітурієнтом” перевагу на вступ до вищих навчальних закладів отримали абітурієнти з вищими балами ЗНО. Таким чином, за її словами, вдалося підняти загальний прохідний бал на навчання за бюджетні кошти.

У свою чергу експерт громадянської мережі ОПОРА Наталія Радиш сказала, що якщо «аналізувати результати вступної кампанії, можна сказати, що є позитивні зрушення в плані рівного доступу до вищої освіти». «Перш за все треба відмітити, що цьогоріч було скасовано позаконкурсний вступ і цільові направлення. Якщо ви пам’ятаєте, 25% місць держзамовлення минулими роками віддавалися для позаконкурсного вступу. Що стосується “цільовиків” – це могло бути 75% від держзамовлення. В результаті ті вступники, що мали досить хороший бал, мали значно менший шанс вступити й отримати бюджетне місце”, - додала вона.

Як повідомили УНІАН в Міносвіти, цього року 184 778 абітурієнтів рекомендовані до зарахування на держбюджет на всі освітньо-кваліфікаційні рівні. При цьому зазначається, що єдине, що відділяє цих вступників від навчання за бюджетні кошти, – оригінали документів, їх вступникам потрібно принести до приймальної комісії ВНЗ до 18.00 5 серпня.

В цьому році відбувався прийом документів на здобуття чотирьох освітньо-кваліфікаційних рівнів. Так, рекомендацію до зарахування на місце держбюджету на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр отримали 76 тис. 664 абітурієнти, на магістра – 24 тис. 189, на спеціаліста – 12 тис. 546 та на молодшого спеціаліста – 71 тис. 379 вступників.