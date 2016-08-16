В Харкові затримали викрадачів сейфа з 360 тисячами гривень

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Основ'янського відділення поліції від 31-річного співзасновника підприємства.

В ході розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали 38- та 46-річного чоловіків. Один з підозрюваних проходив стажування на цьому підприємстві.

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Під час досудової перевірки було встановлено, що зловмисники проникли до офісу через вікно та викрали сейф, в якому знаходились 360 тисяч гривень.

Речові докази вилучені.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зловмисники знаходяться під вартою.

Зазначається, що вони раніше судимі за майнові злочини.