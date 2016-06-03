На Дніпропетровщині під час крадіжки затримано двох іноземців-нелегалів

15:32, 03 червня 2016
Суспільство
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У Павлограді Дніпропетровської області 2 червня поліцейські затримали двох громадян однієї з держав колишнього СНД, які проникли в один з приватних будинків з метою крадіжки побутової техніки.

патрульная полиция / УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, іноземці перебували на території України нелегально.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно о 3-й годині ночі зловмисники проникли у домоволодіння через вікно, підготували до виносу побутову техніку, але в цей момент були затримані працівниками патрульної поліції.

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Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисників затримано, правоохоронці перевіряють їхню причетність до аналогічних злочинів.

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