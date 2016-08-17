СБУ затримала уродженця РФ, що працював на терористів "Востока" за 100 доларів на місяць (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець міста Селидове Донецької області приєднався до незаконних збройних формувань у жовтні 2014 року за грошову винагороду у розмірі 100 доларів на місяць.

"Зрозумівши безперспективність майбутнього фейкової "республіки" та побоюючись за власне життя, бойовик повернувся на контрольовану українською владою територію", - сказано в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у його оселі, де він переховувався.

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Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Як розповів сам затриманий, він є уродженцем Білоглинського району Краснодарського краю Росії, і до березня 2015 року він займався перевезенням вантажів, що надходили з Росії, на бази "Востока".