Закінчено досудове слідство у справі про вбивство адвоката Грабовського

Про це повідомила юридична компанія «Черезов і партнери» на своїй сторінці у Facebook. Згідно з повідомленням, «про це сьогодні представник потерпілої О. Грабовської, захисник В. Черезов, був повідомлений у військовій прокуратурі, яка проводила досудове слідство у даній справі».

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«Найближчим часом буде проводитися ознайомлення з матеріалами справи, що складається з 15 томів. У справі, як і раніше, двоє підозрюваних, які підозрюються у скоєнні двох умисних вбивств, за версією слідства, з метою пограбування», - йдеться у повідомленні.

За оцінками цієї компанії, «справу буде передано до суду не раніше початку вересня цього року».

Як повідомляв УНІАН, тіло адвоката Грабовського було знайдено на відстані 27 км від міста Жашків Черкаської області 25 березня.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, затримано двох підозрюваних у вбивстві Грабовського.

Грабовський був захисником російського спецназівця Олександра Александрова, якого у складі диверсійної групи затримали на Донбасі у травні 2015 року.