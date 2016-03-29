Матіос звинуватив соратників Януковича в зацікавленості у вбивстві адвоката Грабовського
09:47, 29 березня 2016Суспільство
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Кремлівська пропаганда почала розкручувати тему вбивства адвоката ГРУшника Олександра Александрова Юрія Грабовського для очорнення України.
Матіос розповів, кому вигідно нагнитание ситуації навколо вбивства Грабовського / / Фото УНІАН
Таку думку на своїй сторінці в соцмережі висловив заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
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"У ГПУ о 12.10 я дам брифінг, де повідомлю нові деталі цієї резонансної справи, кінцевою метою якої є "пристрасне" бажання зганьбити нашу державу. У них це не вийде", - додав Анатолій Матіос.
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