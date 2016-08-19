Прикордонники випробували модернізований патрульний катер (відео)

Про це УНІАН повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що новий модернізований швидкісний патрульний катер типу УМС-1000, який призначений для несення служби на морі, річках та озерах, спустили нещодавно на воду.

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За даними відомства, він дещо відрізняється від катерів цього ж проекту, збудованих для Морської охорони Держприкордонслужби протягом 2011-2014 років, і є їх новою модифікацією. «Зокрема, катер, на відміну від раніше придбаних плавзасобів, має інші обводи корпусу, більшу довжину (загалом 12 метрів). Для швидкості катера застосовано 2 сучасних водометних пристрої, що дозволяє розширити район застосування катера на ділянках з меншими глибинами. В якості головних двигунів використано більш потужні суднові дизелі, що дозволяє досягти швидкості до 38 вузлів», - йдеться в повідомленні.

Також катер устатковано сучасним навігаційним обладнанням та засобами зв’язку. Морехідні якості катера забезпечують його рух без обмежень при штормі до трьох балів, автономність по запасах питної води та провізії – до двох діб.

Як підкреслили в ДПСУ, перший вихід катера показав, що закладені при проектуванні та будівництві тактико-технічні характеристики досягнуто. Зараз здійснюються кінцеві налаштування обладнання за результатами ходових випробувань. Процес випробувань та прийому катера триватиме до кінця місяця, після чого його буде прийнято до складу Морської охорони ДПСУ, йдеться в повідомленні.