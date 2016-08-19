У Львові затримали патрульного, який продавав наркотики

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364, ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України за фактом зловживання працівниками правоохоронних органів своїм службовим становищем та незаконного збуту наркотичних засобів організованою групою.

У рамках цього кримінального провадження 16 серпня слідчими прокуратури спільно із співробітниками внутрішньої безпеки Головного управління поліції у Львівській області у працівника управління патрульної поліції міста Львова під час обшуку було виявлено та вилучено наркотичні засоби.

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На даний час тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення обставин придбання та можливого збуту небезпечних наркотичних речовин.

У прес-службі патрульної поліції Львова кореспонденту УНІАН повідомили, що даний працівник патрульної поліції перебував на службі більше року і був переведений у Львів з Києва.

На момент затримання він перебував поза службою у місті Жовква Львівської області, де він проживає. На даний час його відсторонено від виконання службових обов’язків, проводиться службове розслідування.