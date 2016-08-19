В Нідерландах назвали дату публікації офіційного звіту щодо катастрофи MH17

Про це заявили нідерландські прокурори виданню The Strait Times.

Читайте такожДерждепартамент США закликав створити основу для покарання винних у збитті MH17

"Ми проінформували родичів жертв, що 28 вересня у нас відбудеться нова зустріч, під час якої будуть розкриті результати кримінального розслідування", – заявив речник прокуратури Нідерландів Вім де Бруін.

Згідно з повідомленням, у звіті буде названа точна модель ракети, якою збили літак.

Як відомо, у жовтні минулого року Рада безпеки Нідерландів оприлюднила звіт, згідно з яким літак був збитий ракетним комплексом "Бук" з території Донецької області, яку контролюють проросійські бойовики.

У свою чергу розслідувачі проекту Ballingcat назвали нідерландським слідчим імена російських військовослужбовців, які, ймовірно, доставили "Бук" на місце катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року над територією Донецької області був збитий пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту літака перебували 298 людей, всі вони загинули. Ця катастрофа за кількістю загиблих стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року і увійшла в десятку найбільших за всю історію.

Розслідування катастрофи триває і досі. Слідство встановило, що літак був збитий ракетою, яка була випущена з території, підконтрольної проросійським бойовикам.