Представники прокуратури Нідерландів прибули до Москви для переговорів щодо розслідування катастрофи рейсу MH17

Про це УНІАН повідомили в Генпрокуратурі РФ за підсумками зустрічі з представниками Національної прокуратури Нідерландів.

«Сьогодні Генеральна прокуратура Російської Федерації прийняла представників Національної прокуратури Нідерландів, які прибули до Москви для переговорів про співпрацю в рамках кримінального розслідування обставин катастрофи малайзійського «Боїнга» 17 липня 2014 року. Під час переговорів Росія вкотре підтвердила безумовну готовність до максимально ефективної, оперативної співпраці з Нідерландами з метою з'ясування обставин цієї страшної трагедії», - йдеться в повідомленні.

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У Генпрокуратурі стверджують, що, «взаємодіючи з міжнародним кримінальним слідством у цій справі з листопада 2014 року», вже передали великий обсяг матеріалів і документів за запитами про правову допомогу Національній прокуратурі Нідерландів, які надходили через Міністерство безпеки та юстиції цієї держави. «Вони включали в себе свідчення очевидців трагедії, результати експериментів і досліджень причин події, добірку відеосюжетів ЗМІ, що містять бесіди з місцевими жителями – свідками катастрофи, та інші відомості», - заявили в російському відомстві.

«Приймаючи голландських колег у Москві 6 липня ц. р., російська сторона бачила своєю головною метою максимально ретельне і своєчасне виконання чергового запиту Нідерландів про правову допомогу», - йдеться в повідомленні.

Генеральна прокуратура Росії, згідно з повідомленням, «планує і надалі надавати всю необхідну правову допомогу з метою повного і об'єктивного кримінального розслідування обставин катастрофи малайзійського лайнера в небі над Україною».

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У зустрічі брали участь представники Слідчого комітету Російської Федерації.

Як повідомлялося, «Боїнг 777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області ракетою із ЗРК «Бук» № 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в районі Курська.

Загинули 298 чоловік, які перебували на борту літака. Пасажирами були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.