"Народний фронт" вимагає від СБУ розслідувати діяльність російської пропагандистки Столярової

Нагадаємо, у лютому цього року Марія Столярова під час сюжету про вшанування пам’яті «Небесної сотні» вжила нецензурну лексику в ефірі «Інтера» щодо українських патріотів, які полягли на Майдані під час Революції гідності. Лише під тиском громадської думки адміністрація каналу звільнила російську журналістку.

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Місяць тому у засобах масової інформації було опубліковано електронне листування Столярової. У ній вона називає наших бійців, захоплених сепаратистами, «плєнними укропчіками» і захоплюється Путіним.

Цинізм і зухвальство, з яким засланий агент реалізував плани Росії по підриву ситуації в Україні, – виклик правоохоронним органам України й іспит для нашої держави на здатність захистити себе не лише від зовнішнього ворога, але й від внутрішньої контрреволюції, яка керується російськими спецслужбами.

Росія нахабно маніпулює громадськими правами та свободами демократичних спільнот, щоб підривати їх з середини. Прикриваючись свободою слова, в Україні вона руйнує віру у спроможність нашого народу мати свою, не васальну, українську владу.

Як свідчить листування Столярової, вона вважає своїм здобутком, що працюючи в Україні, зуміла посадити у депутатські крісла потрібні Кремлю політичні сили.

Це пряма загроза національній безпеці України, яка не може залишатися без рішучої, швидкої і нещадної відповіді. Навіть припустити складно, що у воюючій країні у законодавчому органі можуть перебувати люди, які свідомо саботують рішення, спрямовані на посилення оборони і захист від агресора.

Натомість, ми бачимо, що вже півроку, як про діяльність Столярової дізналося суспільство. Вже місяць минув відколи українці отримали змогу прочитати у листуванні російської пропагандистки жахливі подробиці її маніпулятивних сюжетів на каналі «Інтер».

Незважаючи на наші сподівання, Служба безпеки України досі не відреагувала у межах своєї компетенції.

Незважаючи на нашу слабку надію, власники і керівники «Інтера» не продемонстрували жодної волі до готовності назвати прізвища тих, хто брав Столярову на роботу і під чиїм прикриттям вона отруювала інформаційний простір країни.

Це може означати тільки одне – власники і керівники «Інтера» розділяють позицію людини, яка, як свідчить листування, раділа анексії Путіним Криму, захоплюючись, що там на українському півострові тепер чути російський гімн. Це означає, що «Інтер» в цілому продовжує працювати за неукраїнськими правилами. Це означає, що Столярова поїхала, а «столярови» і «безлюдні» тепер роблять її роботу.

Останнє підтвердження – вчорашній сюжет про побудову Європейського валу. Брутальна пропагандистська інсинуація у стилі Столярової, спрямована не стільки проти колишнього уряду, очолюваного Яценюком, скільки на дискредитацію ідеї побудови захисної споруди на кордоні з країною-агресором.

«Народний фронт» вважає, що «листування Столярової» - ще одна «амбарна книга», але цього разу не Партії регіонів, а каналу «Інтер», яка свідчить про фінансові зловживання, про моральне обличчя російських «консерв» в українському медійному просторі, про зв’язки псевдожурналстів з агентурними мережами російських спецслужб.

Саме тому, ми закликаємо СБУ до негайної реакції. Результат війни на інформаційному фронті визначною мірою вирішується тут, у Києві, за кілька кварталів і вулиць від будинку Служби безпеки України.