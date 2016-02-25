СБУ показала відео видворення з України колишнього шеф-редактора "Подробностей" Столярової

Відеозапис опублікований на каналі СБУ в YouTube.

24 лютого російська журналістка, яка "прославилася" скандальним ефіром на телеканалі "Інтер", Марія Столярова отримала "квиток в одну сторону" і під наглядом співробітників Служби безпеки України залишила територію нашої держави.

Зазначається, що їй заборонено в'їзд у нашу державу терміном на п'ять років.

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Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями у Донецьку".

Як повідомляв УНІАН, під час сюжету про Небесну Сотні в прямий ефір потрапило нецензурне висловлювання Столярової: вона перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.