СБУ показала відео видворення з України колишнього шеф-редактора "Подробностей" Столярової
В інтернеті з'явилося відео, на якому показано, як колишнього шеф-редактора "Подробностей недели" на "Інтері" Марію Столярову депортували з України.
Відеозапис опублікований на каналі СБУ в YouTube.
24 лютого російська журналістка, яка "прославилася" скандальним ефіром на телеканалі "Інтер", Марія Столярова отримала "квиток в одну сторону" і під наглядом співробітників Служби безпеки України залишила територію нашої держави.
Зазначається, що їй заборонено в'їзд у нашу державу терміном на п'ять років.
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Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями у Донецьку".
Як повідомляв УНІАН, під час сюжету про Небесну Сотні в прямий ефір потрапило нецензурне висловлювання Столярової: вона перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.