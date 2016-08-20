Активісти АвтоМайдану приїхали до будинку скандального екс-начальника ДАІ Єршова

Про це йдеться у повідомленні на сторінці АвтоМайдану у Facebook.

"З 8-ї ранку будимо російським гімном латентного сєпара, екс-очільника ДАІ Олександра Єршова, що полюбляє бити волонтерів, які допомагають військовим у зоні АТО", - йдеться у дописі.

Активісти стверджують, що Єршов за декілька хвилин до їхнього приїзду втік з будинку, але вони до нього додзвонилися.

«Говорить, що сам зараз за містом, але до нас приїде», - додали учасники акції.

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Пізніше вони повідомили, що замість Єршова приїхали два патрулі поліції та слідчо-оперативна група.

"Говорять, що їм повідомили, нібито ми "лізли через паркан до будинку Єршова", - написали учасники акції.

"Подзвонили знову Єршову. Він вже говорить, що ми "зламали йому камери відеонагляду" на паркані та "травили" його собак і що зараз його дружина вийде писати на нас заяву", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що начальник ДАІ Єршов подав у відставку.

Раніше в ЗМІ з'явилися матеріали розслідування, згідно з якими Єршов та його родина володіють, зокрема, кількома елітними автомобілями. Сам Єршов у своїй декларації надав неправдиву інформацію.

15 серпня цього року у соцмережах повідомили про те, що Єршов побив свого сусіда, волонтера Михайла Светлицького, та підпалив одну з машин, які той готував для відправлення у зону АТО.