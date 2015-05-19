Аваков звільнив скандального в. о. начальника ДАІ України

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Тільки що від мене вийшов В. о. начальника ДАІ України О. О. Єршов. Він подав рапорт про відставку, який був мною задоволений. За фактами питань, порушених у пресі останнім часом — призначено службове розслідування», — написав він.

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Прізвище керівника ДАІ Олександра Єршова спливло в ЗМІ після того, як з'ясувалось, що він і всі члени його сім'ї, а це дружина і дві дочки, їздять на елітних автомобілях вартістю близько 100 000 доларів кожна.

Також ЗМІ зловили Єршова на брехні у декларації за попередній рік: він приховує від контролюючих органів елітний триповерховий особняк у Києві.