У центрі Одеси пройшов "ШаурМарш" проти закриття кіосків фастфуду (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 осіб зібралися на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку де Рішельє.

Учасники акції принесли плакати: «Посадили підшлункову, посадимо і корупціонерів», «Міськраді не подобається шаурма, а мені не подобається міськрада, який знищує зелені зони та історичні ареали. Хто мамі-Одесі шкідливіше?», «Одесі потрібна шаурма з людським обличчям», «Хто закриє шаурма, той піде сидіти тюрма» та інші.

Учасники акції пройшли на Думську площу – до будівлі мерії, де відбувся мітинг. Під час ходи люди тримали в руках шаурму і хліб-лаваш, а також скандували: «Бюрократ, май на увазі - шаурму не дам в біду», «За фалафель і айран розірву ворогів я в мотлох», «Фалафель, айран, лаваш - це місто буде наше», «Орлів (заступника мера) Янчука - на облік в зоопарк», «Хто закриє шаурма, той піде сидіти тюрма», «Європейському місту - якісний фастфуд».

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Як повідомили журналістам організатори акції, «ШаурМарш – «адекватна відповідь на неадекватні дії одеських чиновників», а акції на підтримку фастфуду – нова хвиля суспільного руху. Вони мають намір домогтися позитивного результату акціями, які несуть в собі одеський колорит, хочуть звернути увагу на важливі проблеми за допомогою іронії та сатири.

Причиною закриття «точок» з продажу шаурми влади назвали антисанітарію, яка в них нібито присутня. Однак учасники маршу вважають, що саме корупція і недбалість окремих чиновників стала причиною «безконтрольного розповсюдження Мафів у місті та їх сумного стану».

Організатори акції заявили, що виступають за системні зміни в місті, просять провести службове розслідування стосовно начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Сергія Машьянова і всіх його заступників.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в ході апаратної наради в мерії було підняте питання продажу шаурми в Одесі. Зокрема, заступник мера Олесь Янчук заявив, що нібито вся шарума в місті виготовляється і продається в антисанітарних умовах і всі власники кіосків попереджені, що повинні до кінця поточного тижня «закрити всі свої точки з продажу шаурми». «В іншому випадку всі ці об'єкти будуть демонтовані. Підемо за принципом: немає кіоску – немає шаурми», - заявив Янчук.

Ініціаторами проведення «ШаурМарша» виступили одеські журналісти Денис Корнишев та Денис Соколов.