Масове отруєння шаурмою в Ізмаїлі: джерелом потрапляння сальмонели міг бути співробітник кафе

Про це повідомило інформагентство "Траса Е-95" з посиланням на начальника управління Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Ізмаїльському районі Михайла Бубновського.

У ході лабораторних досліджень з десяти відібраних змивів з обладнання та інвентарю у восьми виявлена кишкова паличка, а в одному - кишкова паличка і Salmonella blegdam. Що стосується продуктів, з яких були відібрані проби, то всі вони виявилися чистими.

Читайте такожВ Ізмаїлі закрили кафе, в якому отруїлися шаурмою 86 осіб

"Оскільки сальмонела передається тільки орально-фекальним шляхом, то можна припустити, що джерелом зараження хворих, які вживали шаурму 18 і 19 липня, стала хвора людина або носій цієї небезпечної інфекції, або ж інвентар", - цитує агентство Бубновського.

Більш точні висновки можна буде зробити після отримання результатів аналізів співробітників кафе, які працювали із шаурмою.

Як повідомляв УНІАН, станом на 23 липня на лікуванні в інфекційній лікарні перебували 86 хворих. У 43-х підтверджено діагноз сальмонельоз (salmonella blegdam).