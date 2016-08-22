У Львові викрадач автівки проїхав на ній 10 метрів і врізався у стовп

Як повідомляє Головне управління поліції у Львівській області, автопригода сталася 21 серпня близько 19:10, на вулиці Джорджа Вашингтона у Львові.

Невідомий чоловік незаконно заволодів автомобілем ВАЗ-2101, який належить стажеру сервісного центру (автомийки) і був припаркований біля автомийки.

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За попередніми даними, зловмисник не впорався з керуванням викраденим авто. Проїхавши близько 10 метрів, легковик в‘їхав у стовп.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем львів’янина. Ним виявився 41-річний раніше судимий житель Радехівського району.

Усі обставини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.