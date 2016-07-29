У центрі Харкова ліхтарний стовп упав на "Жигулі" (фото)

У центрі Харкова ліхтарний стовп впав на авто. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту зв'язків з громадськістю та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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"Водій цієї машини зараз у приймальному відділенні в четвертій лікарні невідкладної допомоги. Переломів точно немає. Якщо необхідне лікування - місто в цьому допоможе. Друга. Причина - вітер і зогнила опора. Перший заступник мера Ігор Терехов вже дав доручення перевірити всі опори", - написав він, зазначивши, що машина стояла під знаком "Стоянка заборонена".

Сидоренко додав, що водія ще будуть обстежувати, але, схоже, крім невеликої подряпини на голові, у нього інших пошкоджень немає.