На Дніпропетровщині 20 родин військовослужбовців отримали ордери на постійне та службове житло

Як повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України, документи вручив заступник міністра оборони України - керівник апарату генерал-лейтенант Олександр Дублян.

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Серед новоселів — учасники проведення антитерористичної операції на сході країни, діючі офіцери та військові пенсіонери, які тривалий час знаходились у квартирній черзі.

На урочистому заході були присутні керівний склад та військовослужбовці гарнізону міста Дніпро, керівництво місцевої влади, представники фірми-забудовника, засобів масової інформації та родини військовослужбовців.

Дублян від імені міністра оборони Степана Полторака привітав усіх присутніх із 25-ю річницею Незалежності України.

Напередодні свята в декількох містах учасникам АТО, ветеранам військової служби та військовим пенсіонерам буде вручено оглядові ордери від службового житла.