Порошенко нагородив орденом Свободи вбитого 15 років тому журналіста Александрова

Про це йдеться в указі №338 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України», який розміщено на сайті глави держави.

«Нагородити орденом Свободи Александрова Ігоря Олександровича (посмертно) - українського тележурналіста, Донецька область», - зазначається в документі.

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Ігор Александров очолював телекомпанію "ТОР" в Слов‘янську Донецької області. Його було жорстоко побито 3 липня 2001 року. Невідомі нападники бейсбольними битами завдали Александрову смертельних поранень. Він помер 7 липня в лікарні, не приходячи до тями.

Перед загибеллю журналіст готував до ефіру матеріал про зв'язки керівництва Донецької області із криміналітетом. Головою Донецької обласної державної адміністрації в той час (в 1997-2002 роках) був Віктор Янукович.

Журналіст обіцяв оприлюднити інформацію про замовників та виконавців низки вбивств. Проте наступна програма в ефір не вийшла через загибель Александрова.