Після ночі у підвалах жителі прифронтового Чермалика підняли над селом український прапор (фото)

Якзазначили в прес-службі, село всю ніч піддавалося обстрілу бойовиків.

"Сьогоднішню ніч люди провели в підвалах. А вранці, незважаючи на шестигодинний обстріл села, жителі Чермалика зібралися на площі біля сільради, щоб відзначити День прапора та 25-річчя незалежності України", - повідомили в прес-службі Нацполції.

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Дорослі і діти з маленькими прапорцями вийшли на вулицю, щоб показати, що Чермалик - це Україна. Безпеку жителів забезпечували поліцейські патрулі. При найменшій загрозі правоохоронці були готові швидко евакуювати людей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників і мирних жителів, загиблих у війні з агресором. У Чермалику жертвами обстрілу стали 2 людини, 6 були поранені, кожен шостий будинок зазнав руйнувань. При цьому в селі немає обладнаних укриттів - люди ховаються у підвалах своїх будинків.