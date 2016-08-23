На Софійській площі відбулася церемонія підняття Державного прапора за участю Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася за участю президента України Петра Порошенка.

Право підняти прапор разом з президентом отримала Марія Рибак - дочка Героя України Володимира Рибака, який ціною життя захищав прапор в захопленій бойовиками Горлівці.

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«Як свідчать опитування, понад 90% українських громадян пишаються або позитивно ставляться до нашого прапора, герба та гімну. Так само і до української мови, яку теж вважають одним із найважливіших атрибутів нашої держави. Звичайно, краще було б, аби всі 100%. Але для пострадянського демократичного суспільства наявні показники виглядають надзвичайно оптимістично. У такій повазі до національних символів виявляється громадська самосвідомість, уміння і готовність об'єднати сили і подолати виклики і загрози, що випали на нашу долю», - сказав глава держави.

Разом з Президентом наш прапор сьогодні підіймала донька убитого Героя України Володимира Рибакая pic.twitter.com/Fvz2uLe2Lb — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 23, 2016

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих за Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко привітав українців на своїй сторінці у Facebook, написавши, що «синьо-жовті кольори та шеврони стали символом мужності наших захисників».

День Державного прапора відзначається щорічно 23 серпня.

День прапора України було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.