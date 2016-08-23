У Миколаєві на великому хабарі "погорів" однин з головних податківців

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці задокументували, що чиновник систематично вимагав та отримував через посередника гроші від місцевого бізнесмена. Комерсант сплачував "данину" за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності та припинення кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків.

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Згідно з повідомленням, співробітники спецслужби затримали посередника у центрі Миколаєва під час отримання третьої частини хабаря у розмірі 250 тисяч гривень. Загальна сума "траншів", переданих високопосадовцю, становила майже сімсот тисяч гривень.

Наразі проводяться обшуки у службовому кабінеті чиновника, за місцями його проживання та посередника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, затриманий є підполковником податкової міліції Підгородинським Романом Миколайовичем, який обіймає посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області.