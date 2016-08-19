На Донеччині спіймали на хабарі головного лікаря Добропілля

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, під процесуальним керівництвом прокуратури області розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди) стосовно головного лікаря Добропільської центральної лікарні.

У липні до правоохоронців звернувся громадянин із вимогою притягнути до кримінальної відповідальності головного лікаря Добропільської центральної лікарні, який вимагає від нього неправомірну вигоду у розмірі 2 тисячі доларів за сприяння у вирішенні питання щодо оренди приміщень лікарні для розміщення кавових апаратів.

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Сьогодні, 19 серпня, працівники прокуратури спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в області та представниками СБУ під час отримання грошових коштів у сумі 50 тисяч гривень лікаря було викрито у службовому кабінеті лікарні.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу.