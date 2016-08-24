Парад до Дня Незалежності: марш бронемашин відкриють українські "Булати"

Це "Т-64", який прийняли на озброєння ще в далекому 1966 році, але модернізований і вдосконалений українськими оборонцями, пише ТСН.ua.

Зазначається, що наші танкісти, які перевірили машину в реальних боях, кажуть, що за технічними характеристиками "Булат" значно перевершує російські "Т-72" та "Т-80".

Читайте такожВід Білорусі до ОАЕ: лідери держав світу привітали Україну з Днем Незалежності

Уперше "Булат" продемонстрували українцям рівно 17 років тому, теж під час параду до Дня Незалежності. Основне озброєння панцерника - гладкоствольна 125-ти міліметрова гармата. 36-ть кумулятивних та осколково-фугасних пострілів - його основний боєкомплект. А ще є керована ракета "Комбат" та два кулемети: спарений - 7,62 та великокаліберний - зенітний.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Києва проходить військовий парад до Дня Незалежності України.