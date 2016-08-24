МВС Росії підтвердило українське громадянство засудженого сина Джемілєва (документ)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його адвокат Микола Полозов.

"Більш ніж дворічна епопея з незаконними спробами нав'язування російського громадянства Хайсеру Джемилову завершилася нашою повною перемогою!", - написав він.

Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства 44-річного будівельника Февзі Едемова у дворі будинку Джемілєвих в Бахчисараї. Той загинув від пострілу в голову. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство"). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, вчинене з необережності.

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Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого, проте Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, незважаючи на рішення ЄСПЛ і слідчих органів України. 10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив термін ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.

31 березня 2016 року Хайсер Джемілєв повторно написав відмову від російського громадянства після того, як з'явилися "документи з Криму щодо прийняття Джемілєвим російського громадянства".

За словами Полозова, Хайсер вже писав заяву про відмову від громадянства РФ влітку 2014 року в СІЗО Сімферополя, більш того вироком Краснодарського крайового суду та ухвалою Верховного суду РФ він також визнавався громадянином України.