Засуджений у РФ син Джемілєва знову відмовився від російського громадянства - адвокат

Відбувачий у російській колонії термін за ненавмисне вбивство син лідера кримських татар Мустафи Джемілєва Хайсер повторно написав заяву про відмову прийняти громадянство Росії, повідомив його захисник Микола Полозов.

Про це Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Зустрівся в ІК-10 з моїм підзахисним Хайсером Джемилєвим. Його досі тримають на суворих умовах у ПКТ. Але не скаржиться", - заявив він.

Також адвокат зазначив, що прийшли документи з Криму щодо прийняття Джемілєвим російського громадянства. Нагадаємо, що всіх громадян України, які проживали в Криму навесні 2014 року після анексії півострова Росією "автоматично" зробили росіянами, не всі були згодні з цим.

"Хайсер вже писав заяву про відмову від громадянства РФ влітку 2014 року в СІЗО Сімферополя, мало того, вироком Краснодарського крайового суду та ухвалою Верховного Суду РФ він також визнаний громадянином України. Кому зараз знадобилося знову піднімати це вже закритий питання з громадянством незрозуміло. У будь-якому випадку, сьогодні Хайсер повторно написав відмову від російського громадянства і залишається як і раніше громадянином України", - зазначив Полозов.

Адвокат також повідомив, що в найближчій перспективі планують взяти участь в апеляційній інстанції за скаргою на відмову в УДО, як і оскаржити накладення стягнень, що дозволяють містити Джемілєва на суворих умовах.

Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року у дворі його будинку в Бахчисараї, де від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов.

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Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру Джемілєву запобіжний захід волі у вигляді утримання під вартою.

Після анексії Криму слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. У той же час Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини також виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати. Хайсера вивезли з кримського СІЗО у Краснодарський край.