В Ужгороді п’яний прикордонник вчинив ДТП, тікаючи від поліції (фото)

Про це повідомляє патрульна поліція Ужгорода.

Як йдеться у повідомленні, 25 серпня близько 3:30 поліцейські на вулиці Собранецькій в Ужгороді помітили автомобіль Hyundai Matrix, який рухався назустріч патрульним із порушенням правил дорожнього руху.

«Полісмени подали сигнал про зупинку, однак водій вимогу поліцейських проігнорував. Натомість чоловік збільшив швидкість та почав тікати, але під час руху не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся», - додали в поліції.

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Водій залишив пошкоджений автомобіль, а сам зник з місця події.

Незабаром екіпаж патрульних затримав втікача на площі Корятовича. 23-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Результат тесту показав 1,67 проміле алкоголю у крові.

Під час розмови з патрульними чоловік назвався лейтенантом Держприкордонслужби.

«Авто полісмени евакуювали на штраф-майданчик. Чоловік отримав від патрульних 4 адміністративні протоколи про порушення у сфері дорожнього руху та постанову. Міру покарання встановить суд», - додали в патрульній поліції.

За повідомленням прес-служби Чопського прикордонного загону, стосовно цього випадку призначено службове розслідування.