У Києві сталася ДТП за участю патрульного автомобіля: госпіталізовано троє людей (фото)

13:35, 25 серпня 2016
Суспільство
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Внаслідок ДТП госпіталізовано двох пасажирів службового Prius та водія Toyota Land Cruiser з травмами різного ступеня тяжкості.

Фото facebook/police.gov.ua

У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю патрульного автомобіля госпіталізовано троє людей.

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Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

Аварія сталася на перехресті вулиць Лугової і Автозаводської, 24 серпня, близько 22:00. «За попередньою інформацією, патрульний екіпаж прямував на терміновий виклик і, зі слів очевидців та учасників події, був з увімкненими спецсигналами, коли Toyota Land Cruiser вдарив у правий бік службовий автомобіль», - йдеться у повідомленні. 

Фото facebook/police.gov.ua

Внаслідок ДТП госпіталізовано двох пасажирів службового Prius та водія Toyota Land Cruiser з травмами різного ступеня тяжкості.

«Відомо, що в Toyota Land Cruiser знаходились 2 неповнолітніх пасажирів, які не постраждали», - повідомили у поліції.

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