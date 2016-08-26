У прокуратурі повідомили обставини вибуху на шахті в Донецькій області
За фактом вибуху, який стався 25 серпня близько 19:15 на шахтоуправлінні "Покровське", розпочато кримінальне провадження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Відомості за фактом вибуху внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
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В прокуратурі уточнили, що спалах метану стався на горизонті 815 метрів.
Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Красноармійська місцева прокуратура.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок аварії опіки середньої тяжкості отримали 6 гірників, всі вони були направлені до лікувальних установ області. На момент вибуху на аварійній дільниці знаходилось 246 шахтарів, всі вони були підняті на поверхню.