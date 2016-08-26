6 гірників отримали пошкодження в результаті вибуху на шахті в Донецькій області

На місці події працюють поліцейські, ДСНС та гірничо-рятувальна служба, повідомили в прес-службі Національної поліції в Донецькій області.

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"У поліцію надійшло повідомлення про те, що на території повітряно-подавального стовбуру №2 стався вибух. В результаті 6 гірників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Поранені шахтарі госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент спалаху метану на аварійній ділянці перебували 246 шахтарів, всі вони підняті на поверхню.

На місце події працює слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Обставини встановлюються.