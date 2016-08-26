Human Rights Watch закликає Росію негайно звільнити Ільмі Умерова

«Примусове тримання Умерова в психіатричній установі є кричущим порушенням його прав. Це також ганебна спроба використати психіатрію, щоб змусити його замовкнути і очорнити його репутацію. Така практика, як відомо, широко використовувалася щодо дисидентів у Радянському Союзі», – наголосила експерт Human Rights Watch Таня Купер, передає радіо "Свобода".

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«Влада також має відмовитися від своїх сфабрикованих звинувачень у сепаратизмі проти Умерова та визнати його право на свободу слова. Російська влада повинна припинити переслідування людей, які кидають виклик діям Росії в Криму. Умеров не повинен бути покараний за те, що висловив свою думку про Крим і його майбутнє», – додала Купер.

Раніше цього тижня Айше Умерова, дочка Ільмі Умерова, заявила про погіршення стану здоров’я батька, а також про обмеження в харчуванні.

Російська Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу стосовно Ільмі Умерова за статтею «сепаратизм» у травні цього року. Підконтрольна Кремлю прокурор Криму Наталія Поклонська пояснила це тим, що, він, за її словами, закликав до порушення територіальної цілісності Росії в ефірі українського телеканалу АТR.

Незважаючи на стан здоров’я, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя ухвалив рішення про необхідність проходження Умеровим стаціонарної судово-психіатричної експертизи.