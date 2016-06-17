Російська ФСБ зібралася провести психіатричну експертизу заступникові голови Меджлісу

Про це Умеров написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні був в черговий раз у слідчого ФСБ. На цей раз ознайомили з постановою про проведення психіатричної експертизи», - сказав він і додав, що дату і місце проведення експертизи повідомлять додатково.

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«Зміст документа не розкриваю, оскільки давав підписку «про нерозголошення», тим більше, що мене тільки ознайомили, тобто не вручили», – додав заступник голови Меджлісу.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу».

«В березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступи Умерова були розміщені в мережі Інтернет», - уточнила вона.

Слідчий вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Російською Федерацією Криму.