У Запоріжжі заборонили виступи проросійських артистів

Відповідне рішення, ініційоване депутатом з фракції УКРОП, ветераном АТО Олегом Коломойцем, на сесії 25 серпня підтримала Запорізька міська рада. За нього проголосували 43 депутати з 64-х.

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Згідно з ухваленим документом, у Запоріжжі також заборонені гастролі, концерти, та інші культурні заходи за участі осіб, які публічно не визнають так звані ЛНР і ДНР терористичними організаціями, закликають до насильницької зміни меж України, повалення конституційного ладу або ж захоплення державної влади. Окрім того, культурна діяльність у місті заборонена «особам, які від початку російської агресії в Україні проводять концерти та беруть участь в інших культурних заходах на території окупованої Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей України, визнавши при цьому наявність незаконного виняткового контролю держави-агресора РФ над окупованим територіями», – йдеться у тексті рішення. Також відтепер у місті не зможуть виступати артисти, які від початку агресії беруть участь у концертах на території РФ.

Рішення Запорізької міськради ухвалене з метою зменшення ідеологічного впливу артистів, які підтримують агресію окупантів проти України.

Нагадаємо, раніше з ініціативи УКРОПу виступи проросійських артистів заборонили у Львові та Львівській області.