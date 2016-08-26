В Раді просять міжнародну спільноту вимагати від Росії звільнення Умерова

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. "Сьогодні комітет у закордонних справах Верховної Ради звернувся до комітетів у закордонних справах демократичних країн та до міжнародних організацій світу з закликом терміново адресувати вимогу уряду Російської Федерації звільнити політичного дисидента та одного з лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умерова з метою порятунку його життя", написав Джемілєв.

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Як повідомив Мустафа Джемілєв, комітет безпосередньо звернувся до парламентських комітетів у закордонних справах низки демократичних країн, Європарламенту, Парламентській асамблеї міжнародних організацій, Івана Шимоновича, помічника генерального секретаря ООН у сфері прав людини, комітету ООН проти катувань та Amnesty International,

Комітет у закордонних справах Верховної Ради усвідомлює, що це термінове прохання про допомогу надходить у період, коли багато політиків та державних службовців проводять свої літні канікули. "Проте, це питання потребує невідкладної реакції, адже життя Ільмі Умерова перебуває у справжній небезпеці", підкреслив Мустафа Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

Умеров перебуває на підписці про невиїзд з окупованого Криму.

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доправити Умерова у психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і "швидка" забрала його в лікарню. 16 серпня працівники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні у психдиспансер для проведення психіатричної експертизи. 19 серпня донька Умерова повідомила, що до батька в психіатричну лікарню допустили родичів і адвокатів.