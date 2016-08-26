"Шляхами Донбасу": єдиний в Україні музей АТО відтепер доступний онлайн у 3D-версії

«3D онлайн тур допоможе опинитися у першому в Україні музеї АТО, створеному Дніпропетровською ОДА та волонтерами. За допомогою смартфону чи комп’ютера можна роздивитись будь-який куточок вуличної виставки, де представлені близько 400 експонатів. Це військова техніка, яка воювала на Донбасі: БТР, медична «таблетка», міномет, зенітна установка, військовий джип», –заявив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє прес-служба.

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Як зазначається, ідея такого 3D онлайн туру належить учаснику АТО Андрію Агаркову.

«Коли вперше завітав до дніпровського музею АТО зрозумів – його повинні побачити всі українці. Це реальна історія боротьби за нашу незалежність, яку Дніпропетровська ОДА гідно втілила у життя, – сказав Агарков. – Своїми роздумами поділився з київським другом, який займається розробкою 3D турів».

Товариш Агаркова зробив світлини за допомогою професійних камер та спеціальних об’єктивів, проводив зйомку як на землі, так і в повітрі. Після чого обробив все у спеціальній програмі, завантажив на сторінку Google.

За даними прес-служби, 3D тур безкоштовний та доступний для кожного, хто має Інтернет.

Розробники планують його доповнити з появою другої частини музейної експозиції, яку відкриють до кінця року. Там буде інформація про бойовий шлях бригад і батальйонів, що воювали в зоні АТО, волонтерів, капеланів. Найбільший блок присвятять хлопцям з Дніпропетровщини, які загинули за незалежність Батьківщини.