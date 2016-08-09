У Львові в колишній катівні КГБ та гестапо знайшли два масові поховання

Під час розкопок у дворі колишньої катівні КГБ та гестапо у Львові виявили два місця масових поховань людей. Про це повідомили у прес-службі меморіалу.

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За попередніми оцінками це жертви репресій 40-50-х років XX ст.

Як відомо, Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» створений у колишній катівні КГБ та гестапо. Він один із лише трьох у Східній Європі (два інших — це музей-тюрма НКВД у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі у Берліні). Музей за ініціативи львівської громади відкрито Центром досліджень визвольного руху за сприяння Служби безпеки України 28 червня 2009 року, 14 жовтня він отримав статус національного.