Голова Ізмаїльської РДА про вивезення ромів з Лощинівки: адміністрація підготувала транспорт

Про це в ефірі "112 Україна" розповіла голова Ізмаїльської РДА Валентина Стойкова.

"Досягнуто домовленості, що ромські сім'ї самостійно залишать село. Для них зранку буде підготовлений транспорт і вони виїдуть. Це було самостійне рішення – вони самі розуміють, що далі в цьому селі жити не зможуть. І наше завдання - убезпечити їх", - сказала Стойкова.

Вона зазначила, що станом на вчорашній вечір ситуація була спокійною. "Йде слідство, порушено кримінальну справу у зв'язку із заворушеннями, щодо руйнування і знищення чужого майна", - розповіла Стойкова.

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Голова Ізмаїльської РДА також розповіла, що з восьми сімей, які жили в Лощинівці, тільки дві мали власну нерухомість, інші орендували житло.

Стойкова сказала, що адміністрація Ізмаїльського району бере на себе вирішення проблеми і займатиметься розселенням цих людей.

Вона також уточнила, що підозрюваний у вбивстві ром спочатку зізнався у скоєному, потім відмовився від своїх слів. Зараз він перебуває в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. «Жителі села через трагедію влаштували масові заворушення проти місцевих ромів. Односельці почали громити будинки, де мешкають роми. В результаті один дім був підпалений, в інших - пошкоджено меблі, вибиті шибки. Ніхто з представників ромської національності не постраждав», – сказали у поліції.