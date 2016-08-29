Поліція Одеської області: роми поки що не вивозитимуть свої речі з Лощинівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в прямому ефірі одного з українських телеканалів заявив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

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«Циганське населення не буде сьогодні вивозити свої речі, як це планувалося раніше», - сказав він, додавши, що «запланований захід перенесли».

Разом з тим, Лорткіпанідзе не уточнив причин такого рішення.

За його словами, зараз ситуація в селі стабільна, місцеві жителі поки що не вчиняють жодних дій.

За словами сільського голови Лощинівки Віктора Паскалова, сьогодні вранці до села не прибув жоден ром, незважаючи на досягнуту напередодні домовленість про те, що вони повинні забрати свої речі і покинути населений пункт.

«Було все підготовлено для цього: вантажівка, охорона, поліцейські, але вони просто бояться повертатися в Лощинівку», - сказав УНІАН Паскалов.

Він також додав, що побоювання з приводу безпеки були озвучені на вчорашній зустрічі голови Ізмаїльської районної адміністрації Валентини Стойкової з представниками ромської громадськості.

«Справді, була домовленість, що ромські сім'ї самостійно покинуть село. Для них сьогодні зранку було підготовлено транспорт. Зауважу, це було самостійне рішення – вони самі розуміють, що далі в цьому селі жити не зможуть. Наше завдання - убезпечити їх», - розповіла УНІАН Стойкова.

Вона також уточнила, що адміністрація району бере на себе вирішення проблеми і займатиметься розселенням цих людей.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки, 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Було пошкоджено будинки місцевих ромів. До села прибули співробітники ГУ НП в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їх переїзд з Лощинівки.

За її словами, вранці 29 серпня поліція забезпечить охорону циган, щоб вони могли забрати свої речі і виїхати з села.

Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.